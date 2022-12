Nieuwe topman Rabobank begint op 1 januari

De Belg Stefaan Decraene begint op 1 januari als topman bij de Rabobank. De komst van Decraene, de eerste buitenlander die de leiding krijgt bij de bank, was al in september bekendgemaakt. Toen was nog niet duidelijk wanneer hij aan zou treden omdat hij zijn werkzaamheden bij BNP Paribas nog af moest ronden en zijn aanstelling goed moest worden gekeurd door toezichthouders.

Decraene volgt Wiebe Draijer op, die per 1 oktober aftrad na acht jaar topman te zijn geweest. Sindsdien treedt financieel directeur Bas Brouwers tijdelijk op als algemeen directeur.

Decraene was eerder topman van Dexia Bank Belgiƫ en zat de laatste tien jaar in de directie van de Franse bank BNP Paribas. Daar had hij de leiding over de consumentenactiviteiten van die bank.