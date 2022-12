Over een week meer duidelijk over stakingsdreiging streekvervoer

Vakbonden maken over krap een week duidelijk of reizigers opnieuw last zullen krijgen van stakingen in het streekvervoer. Aanstaande woensdag loopt een ultimatum af dat FNV en VVMC aan werkgevers als Keolis en Arriva hebben gesteld. Ze eisen dat streekvervoerders uiterlijk die dag tegemoetkomen aan hun wensen voor een betere cao.

FNV liet eerder al doorschemeren dat leden die werkzaam zijn in het streekvervoer bereid zijn te staken. VVMC spreekt van mogelijk “collectieve acties”.

Het conflict draait om één van de twee cao’s in het streekvervoer, die vooral betrekking heeft op treinpersoneel van regionale spoorvervoerders en een aantal buschauffeurs. Voor deze circa 1300 werknemers eisen de vakbonden dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, die nu erg hoog is. Werkgevers bieden volgens de vakbonden veel minder.

Leden van de vakbonden hebben een eerder eindbod van werkgevers in het streekvervoer weggestemd. Volgens FNV-bestuurder Edwin Kuiper willen medewerkers op de treinen en bussen van regiovervoerders ook meer regelmaat in de roosters en maatregelen tegen de hoge werkdruk.

Een woordvoerder voor de werkgevers in het streekvervoer, verenigd in de VWMOV, wilde niet direct inhoudelijk ingaan op het ultimatum. Eerst willen de werkgevers met elkaar in beraad over de aankondiging van de vakbonden.

Sinds medio november onderhandelen werkgevers en vakbonden ook over een grotere cao voor streekvervoer, die geldt voor ongeveer 12.000 medewerkers. In oktober waren er nog drie dagen van stakingen als drukmiddel voor aanpassingen aan deze cao, georganiseerd door FNV.