Polen gaat olie leveren aan belangrijke raffinaderij Duitsland

Duitsland en Polen hebben een overeenkomst getekend over de levering van ruwe olie via Gdansk. De olie is bestemd voor de PCK-raffinaderij in het Oost-Duitse Schwedt. Om hoeveel olie het gaat, is nog niet bekend.

De aanvoerroute via Polen is van groot belang voor de raffinaderij, die goed is voor 90 procent van alle brandstoffen die worden verkocht in Berlijn en de deelstaat Brandenburg. Voorheen kwam de olie uit Rusland door de Droezjba-pijplijn, maar daar wil de Duitse overheid per 1 januari van af. Daarom is zij op zoek naar alternatieven.

Naast de Duitse raffinaderij in Schwedt en een raffinaderij in het eveneens Oost-Duitse Leuna, profiteren ook twee Poolse raffinaderijen van de deal. De Duitse minister van Economie Robert Habeck denkt dat de werking van al deze raffinaderijen verzekerd wordt door de “bevoorrading met voldoende hoeveelheden ruwe olie”.

Volgens de Poolse minister van Milieu Anna Moskwa is de overeenkomst een bewijs van de “gemeenschappelijke wil om samen te werken aan de optimalisatie van de olieleveringen voor Poolse en Duitse raffinaderijen die op het Poolse pijpleidingnetwerk zijn aangesloten. En daarmee de brandstofleveringen aan klanten in beide landen”.