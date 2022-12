PostNL ziet geen afname pakketbezorging ondanks hoge inflatie

De hoge inflatie lijkt nog geen invloed te hebben op de aantallen pakketjes die Nederlanders bestellen. Dat zegt PostNL dat qua aantallen pakketten vergelijkbare cijfers ziet als vorig jaar. “En toen gingen we net weer een lockdown in, dus moest iedereen wel online winkelen”, aldus Iris van Wees, die bij het postbedrijf verantwoordelijk is voor de pakketbezorging.

De eindejaarsperiode is een piekperiode voor PostNL met tussen de 70 en 100 procent meer pakketjes dan in normale weken. Het bedrijf zet dan ook meer vrachtwagens in en voert meer ritten uit om pakketten te bezorgen. In beide gevallen gaat het om ongeveer een derde meer. Maar die vrachtwagens en bezorgbusjes zitten nu ook voller. Het bedrijf zegt voorbereid te zijn om dagelijks tot 2 miljoen pakketjes te vervoeren, waar dat er normaal zo’n 1 miljoen zijn.

Om de drukte het hoofd te bieden, nam PostNL ook honderden nieuwe werknemers aan. “We zijn tijdig begonnen met werven en dat is heel goed gelukt in deze moeilijke arbeidsmarkt”, zegt Van Wees. Verder zijn de werktijden in de feestdagenperiode opgerekt en is er veel overleg met grote webwinkels over de aanlevering van pakketten. “We kijken continu of onze prognose nog klopt”, legt Van Wees uit. “Tot nu toe zitten we op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar.”

Tussen al die pakketten zit nog wel het nodige verschil. Een steeds groter deel van de pakketten is klein, merkt PostNL. “Webwinkels proberen minder lucht mee te verpakken”, aldus Van Wees. “Daardoor kunnen wij er meer meenemen en gaat ook de uitstoot per pakketje omlaag.”

Na sinterklaasavond gaat de drukte licht afnemen. In de periode tot de kerst krijgt dan ook de brieventak van PostNL het druk als de kerstkaart weer massaal verstuurd zal worden.