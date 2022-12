Stevige daling Duitse winkelverkopen door hoge inflatie

De Duitse winkelverkopen zijn in oktober fors gedaald omdat huishoudens vanwege de hoge inflatie de hand steeds meer op de knip beginnen te houden. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis gingen de detailhandelsverkopen die maand met 2,8 procent omlaag in vergelijking met september. Dat is veel sterker dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op een afname met 0,5 procent.

Destatis stelt dat vooral minder werd uitgegeven aan non-food. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleding, schoenen, meubilair en huishoudelijke apparaten. De verkoop van non-food lag 4,5 procent lager dan een maand eerder. Maar ook aan levens- en genotmiddelen werd minder gespendeerd. Daar nam de verkoop met 1,2 procent af.

Ten opzichte van een jaar geleden daalden de winkelverkopen in de grootste economie van Europa met 6,6 procent, wat ook sterker is dan verwacht. De Duitse regering heeft omvangrijke steunmaatregelen genomen om huishoudens te helpen met de sterk gestegen prijzen voor met name energie. Ook de prijzen van levensmiddelen gaan omhoog omdat producenten de hogere kosten voor energie en materialen doorberekenen.