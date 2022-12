Studie: grote personeelstekorten Russische bedrijven door oorlog

Veel Russische bedrijven kampen met ernstige tekorten aan personeel als gevolg van de mobilisatie van Russen om te vechten in Oekraïne. Volgens een studie van het economische onderzoeksinstituut Gaidar in Moskou heeft een derde van de Russische industriebedrijven te maken met tekorten aan werknemers.

Rusland mobiliseerde in september 300.000 mannen om te vechten tegen Oekraïne. Tegelijkertijd vluchtten toen veel Russische mannen naar het buitenland om zo te voorkomen dat ze naar het front gestuurd zouden worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat bedrijven nu veel minder personeel hebben. Het gaat bijvoorbeeld om vrachtwagenchauffeurs, tractorbestuurders en fabrieksmedewerkers maar ook om bouwvakkers, IT-specialisten en straatvegers.

Inmiddels worden gevangenen ingezet om zo de gaten te vullen. Zo zijn meer dan tweehonderd gevangenen aan het werk gezet in de tankfabriek Oeralvagonzavod, die in handen is van de Russische staat. Ook worden ouderen, vrouwen en tieners vaker aan het werk gezet, net als meer arbeidsmigranten.

De onderzoekers vrezen dat de personeelstekorten nog erger kunnen worden naarmate de oorlog voortduurt. Rusland heeft daarnaast ook te maken met een sterk vergrijzende en krimpende bevolking, waardoor er steeds minder aanbod is van arbeidskrachten.