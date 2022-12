Tesla levert eerste elektrische truck af

Autofabrikant Tesla levert donderdag zijn eerste elektrische vrachtwagen af. De Semi wordt later op donderdag tijdens een speciaal evenement in de Amerikaanse staat Nevada onthuld. Het was eigenlijk de bedoeling dat de truck al in 2019 de weg op zou gaan, maar door batterijproblemen werd de onthulling uitgesteld.

Met de lancering stort Tesla zich voor het eerste op de markt voor elektrische vrachtwagens. Dat gebeurt op het moment dat de regering van de Amerikaanse president Joe Biden een belastingvoordeel van 40.000 dollar wil aanbieden voor schone bedrijfsvoertuigen. De vraag in de markt is ook in hoeverre de accu’s van de elektrische vrachtwagens zich houden als die langere afstanden moeten rijden met zware ladingen.

In 2017 zei Tesla dat de Semi een bereik van ruim 800 kilometer zou hebben met een prijskaartje van 180.000 dollar. De topman van Tesla heeft er evenwel een handje van zaken te optimistisch in te schatten. Musk beloofde bijvoorbeeld eerder dat de Model 3 van Tesla een prijs van 35.000 dollar zou hebben. Het basismodel kost nu 47.000 dollar.

Robyn Denholm, voorzitter van Tesla, zei onlangs dat de automaker dit jaar misschien honderd Semi’s zal maken. Musk kondigde begin oktober de start van de productie van de truck aan. Voedsel- en drankgigant PepsiCo krijgt de eerste geleverd.