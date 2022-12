Voor het eerst sinds mei 2020 krimp in bedrijvigheid industrie VS

De Amerikaanse industrie heeft voor het eerst sinds het voorjaar van 2020, het begin van de coronapandemie, te maken met krimp. Volgens cijfers van marktonderzoeker ISM verzwakte de productie vooral als gevolg van de dalende orders. Ook bleken de voorraden in het traagste tempo te zijn geslonken sinds april 2020. Dat kan ook de terugval bij de nieuwe orders verklaren. Sommige bedrijven zouden nu te grote voorraden hebben.

De graadmeter van de fabrieksactiviteit zakte naar een stand van 49, van 50,2 in de voorgaande maand. In vijf van de laatste zes maanden was sprake van een daling. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie staat de graadmeter weer onder de 50, de grens tussen groei en krimp.

Verder bleek uit de meting dat de inputprijzen, de kosten voor arbeid, ruwe materialen en kapitaal, nodig om goederen en diensten te produceren, in het snelste tempo sinds mei 2020 waren gedaald. Dat maakt duidelijk dat de goedereninflatie in de VS lijkt af te nemen. Dat komt ook doordat er minder druk staat op de toeleveringsketens.