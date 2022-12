Wall Street overwegend hoger na sterke rally dag eerder

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag verder omhoog na de sterke rally een dag eerder. Beleggers kauwden nog na op de woorden van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. De Fed-baas liet woensdag in een toespraak weten dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk al vanaf deze maand met minder grote stappen zal worden verhoogd. Die boodschap werd goed ontvangen op Wall Street.

Een meevallend bericht over de inflatie, dat voorbeurs bekend werd gemaakt, zorgde ook voor enige opluchting. De Amerikaanse kerninflatie, de favoriete inflatiemeter van de Fed, steeg in oktober minder dan verwacht en viel lager uit dan in september. Op de financiƫle markten wordt daarnaast alvast uitgekeken naar het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn ook van belang voor het rentebeleid van de Fed.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 34.487 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4088 punten. De Nasdaq steeg 0,3 procent tot 11.502 punten.

Apple steeg 0,1 procent. Elon Musk, de eigenaar van Twitter, liet na een gesprek met Apple-baas Tim Cook weten dat zijn eerdere aantijgingen tegen het bedrijf op een misverstand bleken te berusten. Eerder deze week beschuldigde Musk de iPhonefabrikant nog van censuur, klaagde hij over de provisie die Apple rekent en beweerde hij dat Apple had gedreigd Twitter uit de App Store te verwijderen.

Tesla zelf steeg 1,9 procent. De fabrikant van elektrische auto’s, waarvan Elon Musk ook topman is, roept in China 435.000 voertuigen terug naar de garage vanwege problemen met de achterlichten. Verder wordt gewacht op de onthulling van de eerste vrachtwagen van Tesla.

Kroger verloor 0,4 procent ondanks meevallende cijfers. De supermarktketen presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en werd positiever over de jaarresultaten. Designer Brands kelderde 15 procent. De schoenenketen verlaagde zijn winstverwachting voor het hele jaar.

Salesforce verloor dik 9 procent ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten. Beleggers schrokken echter van de aankondiging dat co-topman Bret Taylor eind januari vertrekt bij het softwarebedrijf.

De euro zat in de lift door het vooruitzicht van mildere renteverhogingen in de VS en was 1,0508 dollar waard, tegen 1,0324 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 82,71 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer, op 88,65 dollar per vat.