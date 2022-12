Aantal nieuwe banen in VS boven verwachting

Het aantal banen dat er vorige maand bijkwam in de Verenigde Staten was veel hoger dan verwacht. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid in zijn maandelijkse banenrapport.

Er kwamen 263.000 banen bij, zonder de banen bij boerderijen mee te tellen. Economen hadden in doorsnee op 200.000 nieuwe banen gerekend. Ook het aantal nieuwe banen in oktober werd naar boven bijgesteld.

De werkloosheid bleef gelijk op 3,7 procent, maar de participatiegraad daalde iets. Dat betekent dat er nog mensen zijn die zouden kunnen werken maar er voor kiezen om dat niet te doen. Hoe meer mensen zich op de arbeidsmarkt begeven, hoe minder de lonen omhoog moeten om personeel te vinden. Nu dat niet zo is kunnen de lonen verder stijgen wat de inflatie mogelijk aanwakkert.

De cijfers zorgden ervoor dat aandelen in de voorbeurshandel op Wall Street daalden. De sterke banenmarkt toont aan dat de Amerikaanse economie nog niet afkoelt. Ook geeft de sterke banenmarkt de Federal Reserve ruimte voor verdere renteverhogingen. Hogere rentes zorgen over het algemeen voor lagere beurskoersen omdat er minder geld naar aandelen zal vloeien als er een minder risicovolle manier is om rendement te halen.