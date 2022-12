ACM: consument onvoldoende beschermd in kabinetsvoorstel Postwet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is kritisch op plannen van het kabinet voor het aanpassen van de Postwet. Volgens de toezichthouder worden consumenten en bedrijven in het voorstel onvoldoende beschermd tegen onredelijke tarieven en voorwaarden, nu PostNL sinds het overnemen van rivaal Sandd monopolist is op het gebied van landelijke postbezorging.

In een brief aan het kabinet adviseert de ACM om het huidige wetsvoorstel op een aantal punten aan te passen. Zo zouden de tarieven voor het hele aanbod op het landelijke postnetwerk voortaan gereguleerd moeten worden, in plaats van alleen op een deel daarvan, zoals nu het geval is.

Ook zou er meer ruimte moeten zijn voor andere postvervoerders om te kunnen concurreren met PostNL. De in het wetsvoorstel voorgestelde volumebeperking van aangeboden post door andere postvervoerders bemoeilijkt dat, geeft de mededingingswaakhond aan.

Over de dominante positie van PostNL op de Nederlandse postmarkt is al langer veel te doen. Eerder dit jaar oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de fusie van PostNL en Sandd een paar jaar geleden niet had mogen worden goedgekeurd door het kabinet.

Die samensmelting was volgens de ondernemingen zelf en het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland vijf dagen per week te kunnen voortzetten. Maar enkele kleinere bedrijven die vreesden voor hogere prijzen voor diensten van PostNL maakten bezwaar. De ACM was ook tegen de fusie en weigerde de benodigde vergunning te geven. De toezichthouder waarschuwde dat er door de deal nauwelijks concurrentie zou overblijven op de postmarkt.