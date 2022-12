Akkoord EU-landen over prijsplafond Russische olie

De EU-landen hebben een akkoord bereikt over een prijsplafond voor Russische olie die per zee naar Europa wordt vervoerd. De Poolse regering, die een tijd dwarslag, heeft formeel ingestemd met de invoering van een prijsplafond van 60 dollar (57 euro) per vat, bevestigen diplomatieke bronnen in Brussel.

Het idee voor een prijsplafond komt van de G7, een intergouvernementele overleggroep van zeven vooraanstaande industriële landen, die de Russische inkomsten uit de olie-export willen aanpakken. De EU neemt naast de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk ook deel aan G7-overleg.

De Europese Commissie had de 27 EU-landen aanvankelijk een prijsplafond van tussen de 65 tot 70 dollar per vat (159 liter) voorgesteld. Polen vond dat te hoog. Ook 62 dollar was voor de Polen nog te veel. De productiekosten van Russische olie liggen veel lager. Warschau is erop gebrand meer druk te zetten op de oliewinsten die Moskou gebruikt voor zijn aanvallen op Oekraïne, maar geeft zijn verzet nu op.

Zodra de 27 lidstaten allemaal hebben getekend en het akkoord is gepubliceerd, wordt het prijsplafond van kracht. Dat zal naar verwachting begin volgende week zijn.