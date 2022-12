Credit Suisse grote winnaar op Europese beurzen

Credit Suisse heeft de beursweek vrijdag afgesloten met een flinke koerswinst. De geplaagde Zwitserse bank profiteerde van uitspraken van zijn voorzitter Axel Lehmann, die aangaf het kostenbesparingsprogramma te willen versnellen. Persbureau Reuters meldde eerder ook dat Credit Suisse mogelijk meer banen gaat schrappen.

De bank steeg op de beurs in Zürich tot ruim 10 procent gedurende de dag en het aandeel ging dik 9 procent hoger de handel uit. Daarmee komt er voor het financiële concern een einde aan dertien dagen van koersverlies op rij. Die reeks begon nadat Credit Suisse had gemeld dat klanten hun geld elders hadden ondergebracht, waardoor tot wel 10 procent van het door de bank beheerde vermogen verdwenen zou zijn. Ook ondergaat Credit Suisse een grote reorganisatie.

Verder leek de stemming op de Europese beurzen terughoudend te reageren op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit kwam naar voren dat er vorige maand veel meer banen bij zijn gekomen in de Verenigde Staten dan alom was verwacht. Op Wall Street voedde dat de vrees dat de Amerikaanse centrale bank langer kan doorgaan met het flink verhogen van de rente.

De AEX noteerde aan het einde van de handelsdag een min van 0,1 procent op 731,04 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 957,22 punten. De beurzen in Londen en Parijs leverden tot 0,2 procent in, terwijl de belangrijkste graadmeter in Frankfurt 0,3 procent vooruitging.

Bij de hoofdfondsen aan het Damrak toonde DSM herstel na de recente koersdaling met een plus van bijna 3 procent. Daarmee was het speciaalchemiebedrijf de grootste stijger in de AEX. Verder steeg Arcadis bijna 1 procent bij de middelgrote fondsen, na afronding van de overname van DPS Group. Het advies- en ingenieursbureau kondigde in oktober al aan het Ierse bedrijf te kopen voor 232 miljoen euro.

Op de oliemarkt werd uitgekeken naar het langverwachte akkoord over een prijsplafond voor Russische olie die per zee naar Europa wordt vervoerd. Ook werd gewacht op de vergadering van oliekartel OPEC, die zondag wordt gehouden. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 81,50 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 86,94 dollar. Verder was de euro 1,0513 dollar waard, tegen 1,0406 dollar een dag eerder.