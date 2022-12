Drie aanhoudingen om mogelijke miljoenenfraude met coronasteun

De Arbeidsinspectie heeft drie mensen aangehouden die ervan worden verdacht mogelijk voor miljoenen te hebben gefraudeerd met coronasteun. Het gaat om ruim 2 miljoen euro aan voorschotten voor de zogeheten NOW-subsidie. De inspectie vermoedt dat ze bij het aanvragen van de steun een “onjuiste voorstelling” hebben gegeven van de financiĆ«n van hun bedrijf.

De aanhoudingen vonden plaats in Deventer en Haaksbergen. Ook de woningen van de verdachten zijn doorzocht, en een kantoorpand in Deventer. Er zijn daarbij laptops, tablets en telefoons in beslag genomen. Verder is beslag gelegd op onder meer vier luxe voertuigen en sieraden.

Het onderzoek gebeurt onder het gezag van het Openbaar Ministerie. De twee mannen en een vrouw die zijn aangehouden worden onder meer verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. Twee van de drie zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan arbeidsuitbuiting.

Werkgevers konden in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een deel van de loonkosten vergoed krijgen bij fors omzetverlies als gevolg van de coronacrisis, om massaal banenverlies te voorkomen. Het bedrag waarop ze recht hadden, hing af van het uiteindelijke verlies aan inkomsten en de loonkosten, maar uitkeringsinstantie UWV maakte eerst voorschotten over op basis van het geschatte omzetverlies.