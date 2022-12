Duitse exportmachine hapert

Duitsland voelt de afkoelende wereldeconomie in zijn export. Bedrijven in de grootste economie van Europa verkochten in oktober 0,6 procent minder aan het buitenland. Naast een dalende vraag vanuit het buitenland door de hoge inflatie spelen ook logistieke knelpunten nog mee in de dalende export.

De daling van de export is veel groter dan experts gepeild door persbureau Reuters hadden verwacht. De Duitse import daalde nog harder, met 3,7 procent. Daardoor groeide het handelsoverschot tot 6,9 miljard euro.

Duitsland exporteerde bijna 4 procent minder naar de Verenigde Staten, die nog wel de grootste afzetmarkt voor Duits goederen vormen. Ook de export naar andere landen van de Europese Unie liep terug. De uitvoer naar China bleef gelijk aan het niveau van september.

De Duitse kamer van koophandel verwacht dat de export volgend jaar met 2 procent daalt, waarmee de kans op een recessie bij de grootste handelspartner van Nederland groeit. Industrieconcern Thyssenkrupp waarschuwde vorige maand al voor een scherpe neergang van de eigen omzet en winst als gevolg van de hoge energiekosten en economische krimp in Europa.