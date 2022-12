Extinction Rebellion bezet hoofdkantoor Rabobank

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vrijdag het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht bezet. De klimaatactivisten kwamen rond 12.00 uur het gebouw binnen. Een woordvoerster van de bank geeft aan dat het een vreedzaam protest is.

De actievoerders “eisen dat de bank meebetaalt aan het oplossen van de stikstofcrisis, stopt met investeren in de industriĆ«le landbouw, en boeren helpt om te schakelen naar duurzame landbouw”, meldt de landbouwtak van Extinction Rebellion op Twitter. De demonstranten zouden pas weggaan als de bank hun eisen inwilligt.

De Rabobank is in het verleden wel vaker het gesprek aangegaan met Extinction Rebellion, vertelt een woordvoerster van de bank. Maar deze actie was ook voor de bank een verrassing. “Er is koffie en thee en ze kunnen naar de wc als ze daar gebruik van willen maken. Zo meteen gaan we nogmaals het gesprek met ze aan”, aldus de zegsvrouw.