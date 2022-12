Farmareus Pfizer pompt 1,2 miljard euro in Belgische fabriek

Farmareus Pfizer gaat meer dan 1,2 miljard euro in zijn fabriek in het Belgische Puurs investeren. De productiecapaciteit wordt uitgebreid, de koelopslag vergroot en het verpakkingsproces uitgebreid, gespreid over drie jaar. De uitbreiding levert 250 banen op, maakte het bedrijf bekend tijdens een bezoek aan de fabriek van premier Alexander De Croo en de Vlaams minister-president Jan Jambon.

De focus van Pfizer zal de komende tijd liggen op “innovatieve geneesmiddelen”, meldt de Amerikaanse onderneming. Er is veel kennis in het bedrijf, dat samen met het Duitse BioNTech een van de eerste vaccins tegen COVID-19 ontwikkelde. In december 2020 werd hun coronaprik, dat in Puurs wordt geproduceerd, als eerste goedgekeurd voor gebruik in de EU. Nederland kreeg zijn eerste Pfizervaccins, op zaterdag 26 december 2020, vanuit Puurs aangeleverd.

Sinds de pandemie groeide het personeelsbestand in het plaatsje tussen Antwerpen en Brussel van 2.800 naar 4.500 werknemers