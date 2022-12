Hooggerechtshof Nigeria kijkt naar verzet Shell tegen compensatie

Olie- en gasconcern Shell mag van het Nigeriaanse Hooggerechtshof een eerdere uitspraak aanvechten over een grote vergoeding voor een vermeende lekkage. Volgens die eerdere uitspraak zou Shell samen met de lokale partner Nigerian National Petroleum omgerekend 1,8 miljard dollar moeten betalen aan lokale bewoners die het bedrijf veel schade aan waterwegen en boerderijen verwijten.

Het gaat om een belangrijke zaak. Shell zei in juni dat het de verkoop van bezittingen in Nigeria zou opschorten totdat er een uitspraak zou komen in het beroep dat was ingesteld door de Nigeriaanse dochteronderneming van Shell en de lokale partner. Eerder dit jaar was er ook al een rechter die stelde dat Shell in afwachting van de beslechting van het geschil geen Nigeriaanse bezittingen van de hand mocht doen.

Wanneer de kwestie echt inhoudelijk behandeld gaat worden is nog niet bekend. Vrijdag oordeelde het Hooggerechtshof dat het bevoegd was om zich over de zaak te buigen. Daarbij werd nog niet meteen een datum voor een zitting bepaald.

Shell betwist de oorzaak te zijn van het lek. Een woordvoerder van Shell in Nigeria geeft aan uit te kijken naar de behandeling van het hoger beroep. “We geloven in de verdiensten van onze zaak en zijn bemoedigd dat het Nigeriaanse Hooggerechtshof deze zaak behandelt.”