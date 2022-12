Just Eat Takeaway en DSM op kop op afwachtend Damrak

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en speciaalchemiebedrijf DSM waren vrijdag de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een kleine plus liet zien. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, profiteerde van een adviesverhoging door analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan en dikte 3 procent aan. DSM toonde herstel na de recente koersdaling en volgde met een winst van ruim 2 procent.

De stemming op de Europese beurzen bleef terughoudend in afwachting van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een grote rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Als de banenmarkt sterker dan verwacht afkoelt kan de centrale bank het kalmer aan gaan doen met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 732,17 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 957,35 punten. De beurs in Londen daalde 0,2 procent en Parijs verloor een fractie. De DAX in Frankfurt klom 0,3 procent, ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse export in oktober.

Olie- en gasconcern Shell was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,3 procent. Verzekeraar Aegon volgde met een min van 1,1 procent.

In de MidKap klom Corbion 0,2 procent. Het speciaalchemiebedrijf won donderdag al dik 13 procent na een verhoging van de omzetverwachting voor de komende jaren. Arcadis steeg 0,5 procent, na afronding van de overname van DPS Group. Het advies- en ingenieursbureau kondigde in oktober al aan het Ierse bedrijf te kopen voor 232 miljoen euro. Industrieel toeleverancier Aalberts kreeg er 2 procent bij, dankzij een koopadvies door zakenbank Kempen & Co.

In Zürich won Credit Suisse 6,5 procent. Voorzitter Axel Lehmann van de geplaagde Zwitserse bank bevestigde tegen persbureau Bloomberg dat de bank zijn kostenbesparingsprogramma wil versnellen. Persbureau Reuters meldde eerder al dat Credit Suisse mogelijk nog meer banen gaat schrappen dan eerder gemeld.

De euro was 1,0528 dollar waard, tegen 1,0507 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt werd uitgekeken naar het langverwachte akkoord over een prijsplafond voor Russische olie die per zee naar Europa wordt vervoerd. Ook wordt gewacht op de vergadering van oliekartel OPEC, die zondag wordt gehouden. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 81,14 dollar en Brentolie werd een fractie duurder op 86,92 dollar per vat.