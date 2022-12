Na acties alsnog cao-akkoord bij Rotterdamse olieraffinaderij BP

Verdere acties door personeel van een olieraffinaderij in Rotterdam lijken van de baan, nu vakbond CNV een cao-overeenkomst heeft bereikt met uitbater BP. Door dat akkoord krijgen de circa 700 medewerkers vanaf april volgend jaar onder meer een loonsverhoging. De leden van de bond moeten nog wel instemmen met de nieuwe cao.

Het salaris van het personeel in de Rotterdamse raffinaderij gaat 6 procent omhoog. Ook krijgen zij een eenmalige uitkering van 4000 euro. CNV-onderhandelaar Jaap Bosma is “gematigd positief” over het resultaat. “De medewerkers hebben zelfs tijdens hun acties laten zien loyaal en betrokken te zijn. Terecht dat ze daar fatsoenlijk voor worden beloond.”

De raffinaderij van BP produceert ongeveer 400.000 vaten olie per jaar en is een belangrijke leverancier van diesel in Noord-Europa. Werknemers van de olieraffinaderij begonnen medio november met stiptheidsacties, toen een ultimatum voor een betere cao was verlopen. De eis die de vakbond stelde was volgens BP “niet marktconform”.