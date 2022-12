Onderzoek: meeste oudere boeren hebben geen opvolger klaarstaan

De meeste boeren van 60 jaar of ouder hebben geen opvolger klaarstaan om hun bedrijf over te nemen. Dat volgt uit onderzoek door AgriDirect dat informatie heeft verzameld over de leeftijd en opvolgsituatie van ruim 14.500 agrarische bedrijven.

Volgens de analyse bedraagt de gemiddelde leeftijd van bedrijfshoofden in de sector 58 jaar. Akkerbouwers en fruittelers zijn met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar het oudst terwijl de geitenhouders met 54 jaar het jongst zijn.

Slechts 45 procent van de bedrijven met een bedrijfshoofd van 60 jaar of ouder geeft aan een opvolger te hebben, aldus AgriDirect. Wel zijn het vooral tuinbouwers, fruittelers en boomkwekers waar een volgende generatie ontbreekt. In de veehouderij is er voor de meeste van de betreffende ondernemingen wel een beoogd opvolger. Bij melkveebedrijven gaat het bijvoorbeeld om 61 procent.

De cijfers kunnen interessant zijn met het oog op de vrijwillige stoppersregeling waarmee het kabinet vervuilende veehouders wil uitkopen en het stikstofprobleem wil oplossen. Dit aanbod aan zogenoemde piekbelasters gaat in april 2023 open, en in het najaar moet dan blijken of de stikstofdoelen daarmee worden gehaald. “Zo niet, dan zal met pijn in het hart overgegaan moeten worden” tot dwang, en gedwongen uitkoop van piekbelasters, liet stikstofminister Christianne van der Wal vorige week weten.

Piekbelasters zijn (boeren)bedrijven die relatief veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Zij moeten veel minder stikstof gaan uitstoten, ook omdat er dan ruimte komt om vergunningen te verlenen aan boeren die buiten hun schuld momenteel illegaal boeren.