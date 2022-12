Prijzen die Europese industrie vraagt in oktober duidelijk lager

De prijzen die Europese industriebedrijven voor hun producten vragen lagen in oktober aanzienlijk lager dan een maand eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Het is de eerste daling sinds mei 2020, de beginperiode van de coronacrisis.

Industriebedrijven in de eurozone haalden 2,9 procent van hun prijs af. In de hele Europese Unie ging het om een afname van 2,5 procent. Met name in de energiesector daalden de prijzen. Dat kwam doordat de prijzen voor olie en gas ook afnamen. Als de energiesector niet wordt meegeteld, gingen de prijzen van industriƫle producten nog wel omhoog.

Het afgelopen jaar stegen de producentenprijzen hard. In de eurozone waren de prijzen in oktober 30,8 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is wel fors minder dan de toename van 41,9 procent tussen september 2021 en september dit jaar.