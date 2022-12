Shell wil kernenergie gebruiken voor opwekken waterstof

Olie- en gasconcern Shell wil waterstof gaan maken met energie uit kleine kerncentrales. Daartoe heeft het Britse bedrijf een overeenkomst gesloten met NuScale Power. Dat is het enige bedrijf dat in de Verenigde Staten goedkeuring heeft gekregen voor zijn ontwerp voor kleine kerncentrales. NuScale en Shell gaan samen kijken of die kunnen worden gebruikt om goedkope waterstof te maken.

Waterstof wordt gezien als een belangrijke brandstof voor de groene economie. Fabrieken zouden daarop kunnen draaien in plaats van op gas, maar ook schepen, vrachtwagens en zelfs vliegtuigen kunnen mogelijk waterstof als brandstof gebruiken. Daarnaast kan het als een soort batterij gebruikt worden. Zo kan energie van windmolens en zonnepanelen die niet direct gebruikt kan worden omgezet worden in waterstof, die dan later weer in stroom kan worden omgezet.

Door die veelzijdige inzetmogelijkheden van waterstof wordt er ook gekeken naar veel manieren om het te maken. Kernenergie is volgens voorstanders ideaal omdat het zonder CO2-uitstoot waterstof kan produceren als er geen stroomoverschotten uit groene bronnen zijn.

NuScale is een van de bedrijven die kleinere kernreactoren ontwikkelt. Die zijn goedkoper om te bouwen dan grotere reactoren en zouden ook bij een eventuele ramp een veel minder groot gevaar vormen. Daardoor zijn er ook makkelijker locaties te vinden. De eerste kleine kernreactor van NuScale is evenwel pas op zijn vroegst tegen het einde van het decennium gebruiksklaar.