Sportconcern Mizuno wint op beurs in Tokio na WK-stunt Japan

De Japanse maker van sportartikelen Mizuno was vrijdag een lichtpuntje op een negatieve beurs in Tokio. Het aandeel won 1 procent nadat het Japanse voetbalteam verrassend als groepswinnaar de achtste finale van het WK in Qatar wist te bereiken na winst tegen Spanje. Streamingbedrijf CyberAgent, dat de WK-wedstrijden uitzendt, ging 4 procent omhoog en kroegenuitbater Hub Co. won zo’n 8 procent. De toonaangevende Nikkei in Tokio was echter een negatieve uitschieter op de Aziatische aandelenmarkten en sloot 1,6 procent in de min.

De recente sterke stijging van de Japanse yen drukte daarbij op de aandelenkoersen van de grote Japanse exportbedrijven. Ook de banken moesten het ontgelden. Mitsubishi UFJ Financial zakte ruim 1 procent en Mizuho Financial Group verloor eveneens meer dan 1 procent.

Ook elders in de regio werden verliezen geleden in navolging van de overwegend lagere slotstanden op Wall Street. Beleggers namen geen risico’s voorafgaand aan het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Dat rapport speelt een grote rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank namelijk meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen.

Eerder deze week heerste er nog optimisme op de wereldwijde beurzen nadat Fed-voorzitter Jerome Powell aangaf dat de rente waarschijnlijk deze maand al met een minder grote stap zal worden verhoogd dan de 0,75 procentpunt die de afgelopen keren werd gehanteerd. Beleggers wachten daarnaast op meer duidelijkheid over de versoepeling van de coronamaatregelen in China, nadat de Chinese vicepremier Sun Chunlan had verklaard dat een nieuwe fase van de bestrijding van het virus is ingegaan.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,5 procent. De Kospi in Seoul zakte 1,5 procent. In Zuid-Korea koelde de inflatie in november af tot 5 procent, van 5,7 procent in oktober. De afname was iets sterker dan verwacht. In juli lijkt de Zuid-Koreaanse inflatie op 6,3 procent een piek te hebben bereikt. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,7 procent in.