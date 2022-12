Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway koploper in lagere AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl profiteerde van een adviesverhoging door analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan, die het aandeel van hun verkooplijst afhaalden.

De stemming op de Europese aandelenbeurzen was verder terughoudend in afwachting van het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een grote rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Als de banenmarkt sterker dan verwacht afkoelt kan de centrale bank het kalmer aan gaan doen met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie.

Loonstrookverwerker ADP meldde woensdag al dat er de afgelopen maand minder banen bij kwamen in de Amerikaanse private sector dan in oktober. Eerder deze week heerste er al optimisme op de wereldwijde beurzen nadat Fed-voorzitter Jerome Powell aangaf dat de rente waarschijnlijk deze maand al met een minder grote stap zal worden verhoogd. Bij de afgelopen vier rentebesluiten werd de rente steeds met stevige stappen van 0,75 procentpunt opgeschroefd.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 729,58 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 951,66 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,2 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse export in oktober.

Naast Just Eat Takeaway (plus 3,5 procent) behoorde platenlabel UMG tot de kopgroep, met een winst van 0,8 procent. Olie- en gasconcern Shell was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,7 procent.

In de MidKap verloor Corbion 1,1 procent. Het speciaalchemiebedrijf won donderdag nog dik 13 procent na een verhoging van de omzetverwachting voor de komende jaren. Arcadis daalde 0,2 procent, na afronding van de overname van DPS Group. Het advies- en ingenieursbureau kondigde in oktober al aan het Ierse bedrijf, waar 2850 mensen werken, te kopen voor 232 miljoen euro. Met de aankoop beweegt Arcadis zich nadrukkelijker op de medische markt en de chipsector.

De euro was 1,0522 dollar waard, tegen 1,0507 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 81,34 dollar. Brentolie werd 0,4 duurder op 87,19 dollar per vat. Volgens persbureau Reuters is een langverwacht akkoord over een prijsplafond voor Russische olie die per zee naar Europa wordt vervoerd, in zicht. Ook wordt uitgekeken naar de vergadering van oliekartel OPEC, die zondag wordt gehouden.