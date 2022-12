TotalEnergies verlaagt investeringen door Britse belasting

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies gaat volgend jaar een kwart minder investeren in het Britse deel van de Noordzee dan het eerder van plan was. Het bedrijf reageert daarmee op plannen voor een extra belasting op hoge winsten in de energiesector. Die belasting wordt verhoogd van 25 procent naar 35 procent.

TotalEnergies laat weten de gevolgen van die verhoging te evalueren. Zeker is al wel dat het bedrijf circa 100 miljoen pond minder investeert. Omgerekend is dat ongeveer 117 miljoen euro.

De Fransen zijn niet de enige die niet blij zijn met de stap van de Britse regering. Shell heeft al eerder laten weten investeringen van in totaal 25 miljard pond te heroverwegen.

Behalve een extra belasting voor olie- en gasbedrijven komt er ook een belasting van 45 procent op de hoge winsten voor bedrijven die kernenergie, groene energie of energie uit biomassa leveren. Desondanks gaf Iberdrola, een van de grootste leveranciers van groene energie, aan zijn investeringen juist op te voeren.