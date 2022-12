VN: voedselprijzen zakten verder in november

De prijzen van voedsel zijn vorige maand opnieuw iets gezakt, meldt de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Met name granen, vlees en zuivel werden goedkoper. Daar staat tegenover dat suiker en eetbare olie, zoals zonnebloemolie en olijfolie, duurder werden.

De prijzen voor voedsel gingen in maart, na de Russische inval in Oekraïne sterk omhoog. Beide landen zijn grote leveranciers van granen en oliën. Sindsdien daalde de voedselprijsindex van de FAO acht maanden op rij. Dat kwam onder meer door een deal die Rusland en Oekraïne onder leiding van de VN en Turkije sloten over de uitvoer van graan via de Zwarte Zee. Die deal werd vorige maand met nog eens 120 dagen verlengd.

Door de daling liggen de wereldwijde voedselprijzen nog 0,3 procent boven het niveau van eind vorig jaar. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de prijzen ook toen al hoog waren, door tegenvallende oogsten en veel vraag naar landbouwproducten vanuit onder meer China.