Wall Street daalt door rentevrees na sterk banenrapport

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag omlaag. Beleggers reageerden op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid waaruit naar voren kwam dat er vorige maand veel meer banen zijn bijgekomen in de Verenigde Staten dan alom was verwacht. Op de financiële markten voedt dat de vrees dat de Amerikaanse centrale bank langer kan doorgaan met het flink verhogen van de rente.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een grote rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Als de banenmarkt afkoelt zou de centrale bank zich genoodzaakt kunnen zien om het kalmer aan te doen met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Maar dit bleek dus niet het geval.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,9 procent lager op 34.087 punten. De brede S&P 500 daalde 1,1 procent tot 4030 punten. De Nasdaq verloor 1,4 procent tot 11.324 punten. Hogere rentes zorgen over het algemeen voor lagere beurskoersen omdat er minder geld naar aandelen zal vloeien als er een minder risicovolle manier is om rendement te halen.

Marvell Technology zakte in de eerste handelsminuten 7 procent. Beleggers waren niet tevreden over de kwartaalresultaten van de Amerikaanse chipfabrikant, die ook een tegenvallende verwachting voor de rest van het jaar afgaf. Asana kelderde op zijn beurt bijna 14 procent. De aanbieder van software voor projectmanagement leed afgelopen kwartaal een verlies. Ook de verwachting voor het huidige kwartaal viel tegen.

Tesla won 0,2 procent. De autofabrikant leverde donderdag zijn eerste elektrische vrachtwagen af. Met de lancering stort Tesla zich voor het eerst op de markt voor elektrische vrachtwagens. Het was eigenlijk de bedoeling dat de Semi truck al in 2019 de weg op zou gaan, maar door batterijproblemen werd de onthulling uitgesteld. Voedsel- en drankgigant PepsiCo mocht de eerste trucks ontvangen.

De euro was 1,0479 dollar waard, tegen 1,0507 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt werd uitgekeken naar het langverwachte akkoord over een prijsplafond voor Russische olie die per zee naar Europa wordt vervoerd. Ook wordt gewacht op de vergadering van oliekartel OPEC, die zondag wordt gehouden. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 81,58 dollar en Brentolie werd 0,2 procent duurder op 87,02 dollar per vat.