Econoom: Brits groeipotentieel blijft achter bij grote economieën

Het groeipotentieel van het Verenigd Koninkrijk blijft achter bij dat van vrijwel alle andere grote economieën. Dat komt vooral door de ingestorte productiviteit en de tekorten op de arbeidsmarkt, zegt Michael Saunders, econoom en voormalig beleidsmaker van de Bank of England.

Saunders die in augustus, aan het einde van zijn termijn, vertrok bij de Britse centrale bank is nu economisch adviseur bij Oxford Economics. Uit zijn analyse van de 43 landenprognoses van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat het groeitempo van het Verenigd Koninkrijk het op een na laagste is van alle onderzochte landen. Alleen Mexico presteert in potentie nog minder in de periode 2020 tot 2024.

De potentiële productie is een combinatie van productiviteits- en personeelsgroei. De graadmeter geeft aan hoe snel een economie kan groeien voordat inflatie ontstaat. De bevindingen bieden weinig hoop dat de regering van de Britse premier Rishi Sunak kan ontsnappen aan economische stagnatie en inflatie. “Lage potentiële groei betekent lage groei van de reële levensstandaard”, schreef Saunders in een toelichting. “Het impliceert ook een tragere groei van de belastinginkomsten en een mindere toename van de reële overheidsuitgaven per hoofd van de bevolking of een stijgende belastingdruk.”

Volgens Saunders zal het Verenigd Koninkrijk in de vier jaar tot 2024 een groei van slechts 0,5 procent per jaar realiseren. Volgens recente prognoses van de Bank of England zal de productie tussen 2019 en 2025 helemaal niet groeien.

Van de 43 OESO-landen zat het Verenigd Koninkrijk “ongeveer in de middenmoot” wat betreft de potentiële groei tussen 2010 en 2019, aldus Saunders. Maar een sterke daling van de arbeidsmarktparticipatie sinds de coronapandemie heeft het land hard getroffen. Naast de aanhoudend zwakke productiviteit krimpt de beroepsbevolking nu doordat oudere werknemers vervroegd met pensioen gaan en anderen afhaken wegens langdurige ziekte.

De Britse beroepsbevolking is 1 procent kleiner dan eind 2019. Tenzij dit wordt gecompenseerd door migratie, zullen de negatieve demografische ontwikkelingen als gevolg van de vergrijzing de groei van de beroepsbevolking de komende jaren waarschijnlijk verder beperken, aldus Saunders. Om het probleem te helpen aanpakken, riep hij op tot maatregelen om de stijging van langdurig ziekteverzuim aan te pakken.