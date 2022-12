FTX-divisie LedgerX in etalage als onderdeel van herstructurering

Derivatenbeurs LedgerX, een van de weinige gezonde onderdelen van het afgebrokkelde crytpo-imperium FTX van oprichter Sam Bankman-Fried, staat te koop. De eenheid wordt beschouwd als een van de belangrijkste divisies van het failliete FTX. Het bedrijf staat ook geregistreerd bij de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

Verschillende cryptobedrijven als Blockchain.com en Gemini zouden interesse hebben in de overname, meldden ingewijden rond het verkoopproces. De nieuwe baas van FTX, die het faillissement afwikkelt. is naarstig op zoek naar geld om daarmee schuldeisers te kunnen afbetalen. Het is niet duidelijk hoeveel LedgerX kan opbrengen. Half november had het onderdeel ruim 300 miljoen dollar in kas.

Naast Blockchain.com en Gemini, hebben crypto-uitwisseling Bitpanda en handelsplatform Kalshi, dat ook geregistreerd is bij de CFTC en al gebruik maakte van diensten van LedgerX, interesse getoond. Volgens de bronnen zijn er nog wel een reeks andere gegadigden.

Nadat FTX LedgerX vorig jaar kocht, heeft het onderdeel vooral ingezet op het krijgen van goedkeuring van autoriteiten voor een controversieel plan om crypto-derivatenhandel zonder tussenpersonen te clearen. Het bedrijf trok zijn aanvraag bij de CFTC in toen FTX faillissement aanvroeg.

De neergang van FTX begon toen het bedrijf niet meer over genoeg geld beschikte om klanten terug te kunnen betalen. Dat hing samen met het overmaken van 10 miljard dollar van klantentegoeden van de cryptobeurs aan investeerder Alameda. Het faillissement van FTX wordt inmiddels van alle kanten onderzocht. In het kielzog van FTX zijn ook andere cryptobedrijven in de problemen gekomen.