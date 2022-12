Gewonden door gevaarlijke stoffen, een tankdouche biedt veiligheid

Menig scholier heeft zich wel eens afgevraagd wat er zou gebeuren als er aan de grote triangel onder de douchekop in het scheikundelokaal getrokken wordt. Een snel antwoord: schorsing. Al worden de veiligheidsdouches weinig gebruikt op school, ze hangen er niet voor niets.

Ook dit jaar werden opnieuw enkele mensen slachtoffer door een ongeluk met chemische/gevaarlijke stoffen. Zo kopte het Noord-Hollandsdagblad in januari van dit jaar dat er op Texel een persoon gewond was geraakt bij een incident met gevaarlijke stoffen.

Wanneer door een ongelukje chemische/gevaarlijke stoffen op iemand belanden, is het noodzaak dat dit zo snel mogelijk afgespoeld wordt. Hoe sneller de stoffen worden weggespoeld, hoe beperkter de schade is. Het klinkt heel simpel en in principe is de handeling van douchen dat ook wel, maar een veiligheidsdouche, ook wel tankdouche genoemd, moet toch aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wat is een tankdouche?

De tankdouche wordt al jaren gebruikt in de chemische industrie, procesindustrie, scheepbouw et cetera. Op het moment dat daar op de werkvloer calamiteiten gebeuren, biedt de tankdouche water met een goede temperatuur. Dit water komt dan uit de tank, vandaar de naam, boven de douche. Dit reservoir heeft een capaciteit van 350 tot 2000 liter. Daarmee is de tankdouche dus ook goed te gebruiken op plekken waar watertoevoer niet direct beschikbaar is. Belangrijk is dat de tankdouche altijd vijftien minuten achtereen gebruikt kan worden. Daarmee voldoet de tankdouche aan de Nederlandse én Europese normen.

Voordelen tankdouche

Naast dat de douche te plaatsen is op plekken waar stromend water niet direct beschikbaar is en vijftien minuten achtereen te gebruiken is, biedt een tankdouche nog meer voordelen waar bedrijven plezier aan beleven. Bij calamiteiten kun je vertrouwen op de tankdouche, omdat deze niet afhankelijk is van een leiding (die kapot kan zijn) of stroom (een circulatiepomp). Zo’n veiligheidsdouche die in het scheikundelokaal op school hangt, is wel afhankelijk van deze componenten. Bij een tankdouche is het haast onmogelijk dat daar problemen als de eerder genoemde optreden, waardoor ook bij volledige uitval een persoon in nood onder de douche kan stappen.

Bovendien wordt bij de productie van de tankdouche rekening gehouden met verval. De basisconstructie is namelijk gemaakt van onderhoudsvrij, duurzaam staal welke ook nog roestvrij is.

Niet geheel onbelangrijk is ook dat een tankdouche ook de voordeligste keus kan zijn in financieel opzicht. Doordat de douche niet aan een waterleiding aangesloten hoeft te worden of genoeg heeft aan een koudwateraansluiting, heeft de plaatsing geen effect op bijvoorbeeld het onderhoud van het waternet. Daarbij komt dan nog eens dat een tankdouche niet tot nauwelijks stroom nodig heeft.

Een tankdouche kopen of huren

Voor bedrijven die dag in dag uit werken met gevaarlijke stoffen, kan de aanschaf van een tankdouche noodzaak zijn. Het kan echter ook voorkomen dat je een tankdouche eigenlijk maar voor een bepaalde tijd nodig hebt. Voor een project of verbouwing bijvoorbeeld. Bij bedrijven als Nedelko, koploper is als het gaat om dergelijke apparatuur, kun je naast kopen ook huren.