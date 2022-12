Krant: hoogste aantal plofkraken ooit in Duitsland

Dit jaar zijn al zeker 450 geldautomaten in Duitsland opgeblazen. Dat is het hoogste aantal ooit voor dit delict, meldt de Duitse krant Die Welt in een publicatie op zondag die vooraf is ingezien door persbureau dpa. De krant verwees naar deelnemers aan de conferentie van ministers van Binnenlandse Zaken van de zestien Duitse deelstaten, die in München werd gehouden en vrijdag eindigde.

In voorgaande jaren werden minder geldautomaten opgeblazen. In 2020 ging het om 414 automaten en vorig jaar om 381. De Nedersaksische minister van Binnenlandse Zaken Boris Pistorius sprak van vijfhonderd “voltooide delicten en pogingen” in het hele land in 2022, aldus het artikel.

Toch zagen de ministers van Binnenlandse Zaken af van bindende eisen aan de banken om het geld te beschermen. Zij zouden voorlopig blijven vertrouwen op vrijwillige acties. Berlijn zei eerder juist het toenemende aantal plofkraken strenger aan te willen pakken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken boog zich eerder deze maand voor het eerst over het opblazen van geldautomaten, wat voornamelijk door criminelen uit Nederland wordt gedaan.

Ook in de rest van Europa is sprake van een toename van het aantal plofkraken. Goed georganiseerde criminele bendes hebben zich gespecialiseerd in dit soort kraken en opereren vaak internationaal.

Die Welt stelt dat plofkraken in Duitsland ook steeds vaker met explosieven worden gepleegd. Dit is een nieuwe en verontrustende ontwikkeling, aldus de krant, aangezien criminelen in het verleden gasmengsels gebruikten voor de kraken. Daarmee is er steeds vaker acuut gevaar voor omwonenden. Er zijn al meldingen van voetgangers die gewond zijn geraakt of huizen die niet meer bewoonbaar zijn.