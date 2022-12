Kremlin niet akkoord met olieprijsplafond

Rusland “zal niet akkoord gaan” met een prijsplafond dat door de landen van de G7 en hun bondgenoten wordt opgelegd voor Russische olie. Dat meldden het Kremlin zaterdag in een verklaring. Daarbij wordt nog gekeken naar een passende reactie op de prijsafspraken.

Persbureaus TASS en RIA citeerden de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, die zei dat Moskou zich had voorbereid op het prijsplafond. De situatie wordt nu geanalyseerd. “Wij zullen dit plafond niet aanvaarden”, aldus de woordvoerder. Hij voegde eraan toe dat de analyse snel zou worden uitgevoerd en dat Rusland dan met een reactie komt.

De EU-landen, de G7 en Australiƫ kwamen eerder tot een akkoord over een prijsplafond voor Russische olie die per zee naar Europa wordt vervoerd. Het prijsplafond van maximaal 60 dollar per vat wordt naar verwachting komende week van kracht. Door de stap wordt het scheepvaartbedrijven verboden Russische olie te transporteren als die olie wordt verkocht voor een prijs die hoger ligt dan het plafond. Dat geldt ook voor bedrijven die verzekeringsdiensten voor dat vervoer verzorgen.

Aangezien de grootste scheepvaartbedrijven en verzekeraars in G7-landen zijn gevestigd, zou het daardoor voor Rusland moeilijker moeten worden om zijn olie te verkopen voor een prijs die hoger ligt dan het plafond. Het overgrote deel van de Russische olie wordt vervoerd via tankers in plaats van door pijpleidingen.

Rusland heeft herhaaldelijk gezegd dat het geen olie zal leveren aan landen die het plafond toepassen. Dat standpunt werd opnieuw bevestigd door de ambassadeur van Moskou bij internationale organisaties in Wenen. Zaterdag schreef hij op sociale media: “Vanaf dit jaar zal Europa zonder Russische olie moeten leven.”

Janet Yellen, de Amerikaanse minister van FinanciĆ«n, zei dat het plafond vooral ten goede zal komen aan landen met een laag of gemiddeld inkomen. Dat zijn de landen die het meeste te lijden hebben onder de hoge energie- en voedselprijzen. “Nu de Russische economie al krimpt en de begroting steeds krapper wordt, zal het prijsplafond onmiddellijk snijden in de belangrijkste inkomstenbron van president Vladimir Poetin”, aldus Yellen in een verklaring.

In een op Telegram gepubliceerd commentaar bekritiseerde de Russische ambassade in de Verenigde Staten wat zij noemde de “gevaarlijke” westerse stap en zei dat Moskou kopers voor zijn olie zou blijven zoeken. “Stappen als deze zullen onvermijdelijk leiden tot meer onzekerheid en hogere kosten voor de consumenten van grondstoffen”, aldus de ambassade. “Ongeacht de huidige flirt met het gevaarlijke en onwettige instrument, zijn wij ervan overtuigd dat er vraag zal blijven naar Russische olie.”