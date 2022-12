Unilever vraagt rechter zaak ijsmaker Ben & Jerry’s te verwerpen

Levensmiddelenconcern Unilever heeft een Amerikaanse rechter gevraagd om een rechtszaak van ijsmerk Ben & Jerry’s over de verkoop van zijn Israëlische divisie te verwerpen. Volgens Unilever kiest het dochterbedrijf “hardnekkig partij” in het Israëlisch-Palestijnse conflict, waardoor het bestuur niet bevoegd is om de verkoop tegen te houden, laat staan aan te klagen.

Ben & Jerry’s, dat een activistisch imago heeft, wil de verkoop van zijn Israëlische tak door moederbedrijf Unilever voorkomen. Volgens het ijsmerk, dat in 2000 werd overgenomen door Unilever, wordt met de verkoop de integriteit van zijn merk aangetast. Ben & Jerry’s haalde zich in Israël de woede van veel Israëliërs op de hals door aan te kondigen geen ijs meer te willen verkopen in de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied.

Unilever kondigde vervolgens aan de Israëlische activiteiten van Ben & Jerry’s aan de lokale licentiehouder Avi Zinger over te doen. Deze deal maakt het mogelijk om het ijs te blijven verkopen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens Ben & Jerry’s is de verkoop in strijd met de sociale missie van het bedrijf, zoals op het gebied van mensenrechten, en in strijd met een juridische overeenkomst die is gesloten toen Unilever het merk kocht.

In een aanklacht die vrijdag werd ingediend bij een federale rechtbank van Manhattan zei Unilever dat het bestuur van Ben & Jerry’s “geen gewoon bestuur is” en dat het niet kan procederen. Unilever zei ook dat de “recente vasthoudendheid van het bestuur van het ijsmerk om partij te kiezen in het Israëlisch-Palestijnse conflict een onhoudbare situatie heeft gecreëerd” voor beide partijen.

Ben & Jerry’s producten worden al meer dan drie decennia in Israël verkocht, maar het bedrijf zei vorig jaar dat de verkoop op de Westelijke Jordaanoever niet strookt met zijn waarden. Eerder verwierp een rechter het verzoek van Ben & Jerry’s om deze verkoop onmiddellijk stop te zetten. Het bestuur van het ijsmerk benadrukte later dat de producten die Zinger maakt niet verward mogen worden met de producten die Ben & Jerry’s produceert.