VW wil ook IT-opleidingen in Brazilië en Mexico financieren

Autoproducent Volkswagen overweegt coderingsopleidingen in Mexico en Brazilië te financieren. Die stap maakt onderdeel uit van de strategie van het Duitse bedrijf om werknemers te werven die software snappen. De autofabrikant steunt al soortgelijke instellingen in Tsjechië en Duitsland.

Volgens Volkswagen-bestuurder Gunnar Kilian, die bij het bedrijf verantwoordelijk is voor personeelszaken, is er een enorme behoefte aan geschoolde werknemers in de IT-sector in Duitsland. “We moeten samenwerken om aan deze vraag te voldoen”, zei hij in een interview.

Duitsland staat onder druk om een tekort aan geschoolde arbeidskrachten aan te pakken. De problemen zijn verergerd door de vergrijzing en een ondermaats onderwijssysteem. Een tekort aan programmeurs is vooral lastig voor de auto-industrie van het land. Vooral omdat de productie van elektrische auto’s wordt opgevoerd. Deze auto’s zijn afhankelijk van softwareplatforms en digitale functies.

De softwareacademies, die worden beheerd door het Franse non-profitbedrijf 42, vragen geen collegegeld. Ze maken gebruik van een gemeenschappelijk, gemodelleerd leerproces. Amerikaanse techconcerns als Microsoft en Google-moeder Alphabet steunen de scholen ook.