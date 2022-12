Bronnen: OPEC en bondgenoten houden olieproductie gelijk

Leden van het kartel van olieproducerende landen OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan besluiten waarschijnlijk om de olieproductie gelijk te houden, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. De productieafspraken hebben doorgaans grote invloed op de olieprijzen en bepalen daardoor mede de prijzen bij de benzinepomp.

De afgelopen jaren trekt de OPEC, met Saudi-Arabië als officieuze aanvoerder, op met Rusland en enkele andere niet-leden. Deze zogeheten OPEC+ besloot in oktober nog dagelijks 2 miljoen vaten minder olie op te pompen om een daling van de prijzen tegen te gaan. Dit tot grote woede van de Verenigde Staten, die de Saudi’s ervan beschuldigden partij te kiezen voor Rusland in de oorlog met Oekraïne. Hogere olieprijzen zijn in principe goed voor de Russische oorlogskas.

De dertien leden van de OPEC vergaderden zaterdag al virtueel. Daarbij ging het niet over het prijsplafond dat de landen van de G7 en de Europese Unie vrijdag hebben afgesproken voor Russische olie. Het wordt scheepvaartbedrijven en verzekeraars uit die landen verboden om mee te werken aan handel in Russische olie als die voor meer dan 60 dollar per vat wordt verkocht. In de EU is het vanaf maandag bovendien verboden om Russische olie te importeren die over zee wordt aangevoerd.

Het is nog erg onzeker wat die sancties zullen doen met de olieprijzen. Het Kremlin heeft aangegeven niet mee te werken aan het prijsplafond en onderzoekt nog hoe het op de nieuwste strafmaatregel van het Westen zal reageren. India en China slaan nog gretig Russische olie in en als grote hoeveelheden van die grondstof ineens wegvallen op de wereldmarkt, kan dat de prijzen de hoogte in jagen.

Een vat Brentolie, een belangrijke maatstaf voor de wereldwijde olieprijzen, is nu ruim 85 dollar waard. Maar Rusland verkoopt zijn olie al tegen kortingen vanwege de oorlog, waardoor het prijsplafond voorlopig weinig verschil lijkt te maken. Ook ligt de maximumprijs ruim boven de productiekosten voor olie in Rusland, waardoor de export ervan de Russische schatkist nog steeds geld blijft opleveren.