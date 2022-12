Nederlanders deden liefst op tijd sinterklaasinkopen

Nederlanders hebben veel van hun sinterklaasinkopen ruim voor 5 december gedaan, waarbij ze mogelijk nog wilden profiteren van aanbiedingen rond Black Friday. Afgelopen zaterdag was weliswaar de drukste dag aan de kassa van de afgelopen week, maar het aantal betalingen met betaalkaarten was lang niet zo groot als de zaterdag na het koopjesfestijn.

Afgelopen zaterdag, met nog twee dagen te gaan tot 5 december, betaalden shoppers in Nederlandse winkels 20,3 miljoen keer met pinpas of creditcard voor een totaalbedrag van iets meer dan 577 miljoen euro. Een week eerder ging het om 21,4 miljoen betalingen voor een bedrag van 635 miljoen euro. Toen schermden veel winkeliers nog met kortingen in verband met Black Friday, dat een dag eerder viel.

Volgens de Betaalvereniging Nederland, die de cijfers over kaartbetalingen bekendmaakte, kozen veel shoppers er ook afgelopen week voor om niet tot het allerlaatste moment te wachten met inkopen doen. Zo waren er donderdag aan de toonbank 15 procent meer betalingen met pinpassen en creditcards dan op een normale donderdag. Het verschil tussen zaterdag 3 december en een gewone zaterdag was met 5 procent veel kleiner.

Of de wedstrijd van het Nederlands elftal dit weekend van invloed was op het koopgedrag, is moeilijk te meten. Betaalvereniging Nederland houdt de betalingscijfers niet per uur bij, maar meldt wel dat het om 14.15 uur het drukst was aan de kassa. De wedstrijd van Oranje tegen de Verenigde Staten begon om 16.00 uur.

Online blijft de afgelopen Black Friday (25 november) qua betalingen nog altijd de drukste dag van dit jaar. Webwinkel Bol.com meldt dat klanten nog niet erg terughoudend zijn met hun onlineaankopen, ook al is de inflatie hoog en zijn gas en elektriciteit flink duurder geworden. Wel gaat de verkoop van kerstverlichting minder hard dan vorig jaar.