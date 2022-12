Olieprijzen trekken aandacht in rustige beursweek

Beleggers gaan een relatief rustige week tegemoet, waarin nog amper kwartaalberichten van bedrijven op de agenda staan. Op de grondstoffenmarkten wordt daarentegen rekening gehouden met veel prijsschommelingen als nieuwe westerse beperkingen op de handel in Russische olie uitwerken.

Van de aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven is alleen van Prosus nog wat nieuws te verwachten. De investeerder in tech- en internetbedrijven praat beleggers dinsdag bij over de strategie in de komende jaren. Uit de Verenigde Staten komen nog de resultaten van Oracle, een groot bedrijf in zakelijke software.

Veel aandacht gaat waarschijnlijk uit naar de olieprijzen. Maandag gaat een verbod van de Europese Unie in op de import van Russische ruwe aardolie die via zee wordt aangevoerd, bedoeld om het Kremlin te straffen voor de inval in Oekraïne. Ook hebben de EU en landen van de G7 een prijsplafond van 60 dollar per vat afgesproken voor olie uit Rusland, zodat de export daarvan de Russische oorlogskas niet te veel spekt.

Een vraag die boven de markt hangt is hoe de Russische president Vladimir Poetin zal reageren. Als hij de eigen financiële pijn voor lief neemt, zou hij ervoor kunnen kiezen helemaal geen olie meer te verkopen aan klanten die zich aan het westerse prijsplafond houden. Zo’n stap kan de prijzen de hoogte injagen, doordat Rusland nog altijd veel olie levert aan bijvoorbeeld India en China.

Ontwikkelingen in dat laatste land zullen de handel op met name de Aziatische beurzen kleuren. Een aantal grote Chinese steden, waaronder Beijing, Shanghai en Shenzhen, kondigden versoepelingen van het strenge coronabeleid aan. De strategie van de Chinese regering om het openbaar leven grotendeels op slot te gooien in steden en gebieden met stijgende besmettingsaantallen heeft ook een zware economische tol geëist. Eerdere signalen van minder rigide maatregelen zorgden al voor een jubelstemming op de beurzen van Hongkong en Shanghai

Beleggers kunnen zich ook weer laven aan een trits macro-economische cijfers. Zo maakt marktonderzoeker S&P Global maandag bekend hoezeer de dienstensector van veel Europese landen is gekrompen of gegroeid. China maakt zijn import- en exportcijfers bekend en Japan komt met een nieuwe raming van de economische groei.

De voorbije week was er vooral sprake van optimisme op de handelsvloeren, geholpen door meevallende inflatiecijfers en de hoop op minder stevige renteverhogingen in de VS. Zo won de AEX in Amsterdam in een week tijd 2 procent terrein en steeg de S&P 500 in New York de afgelopen vijf handelsdagen zo’n 1,7 procent.