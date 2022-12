Adfact: adverteerders terughoudender rond WK dan bij EK

Adverteerders in Nederland zijn veel terughoudender met advertenties rond het WK voetbal in Qatar dan ze waren bij het EK voetbal dat in 2021 werd gehouden. Dat meldt mediaregistratiebureau Adfac, dat keek naar de weken voorafgaand aan het WK en de eerste wedstrijd. Er was veel ophef over de mensenrechtensituatie in Qatar.

Volgens Adfact werd in de weken in aanloop naar de eerste wedstrijd ruim 8,2 miljoen euro uitgegeven aan televisie-, radio-, buiten- en bioscoopreclame en aan advertenties in dagbladen en tijdschriften. In de weken voorafgaand aan het EK vorig jaar werd voor 50,1 miljoen euro aan reclames geregistreerd.

Adfact stelt dat het Zuid-Koreaanse autoconcern Hyundai de grootste adverteerder is, met 1,5 miljoen euro. Frisdrankproducent Coca-Cola volgt met 1,2 miljoen euro. Daarna komen elektronicaketen MediaMarkt (1,1 miljoen), supermarktconcern Albert Heijn (0,8 miljoen) en webwinkel Koopjedeal.nl (0,6 miljoen).

Ook het aantal adverteerders lag aanmerkelijk lager, aldus Adfact. Het bureau registreerde vorig jaar 57 merken, tegen 18 nu. Adfact geeft aan dat de grote afwezige dit jaar supermarktconcern Jumbo is, dat zijn tv-campagne onder maatschappelijke druk annuleerde. Vorig jaar stond Jumbo nog bovenaan de lijst van EK-adverteerders met een bedrag van 13,5 miljoen euro.

“Het negatieve beeld over dit wereldkampioenschap voetbal, of eigenlijk over gastland Qatar, had dus duidelijk effect. Tegelijkertijd zijn er andere omstandigheden die van invloed zijn op het (niet) adverteren rond dit WK. Het evenement valt in een periode waarin ook Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis de aandacht en budgetten van adverteerders vragen”, schrijft Adfact in een toelichting.