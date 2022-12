Beurs Amsterdam sluit lager in aanloop naar pakjesavond

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag lager gesloten in aanloop naar pakjesavond. Op de andere Europese markten waren eveneens overwegend minnen te zien. De aandacht van beleggers in Europa ging onder meer uit naar cijfers over de Amerikaanse dienstensector en de oliemarkt door het prijsplafond op Russische olie en het Europese embargo op de levering van Russische olie over zee.

De AEX-index eindigde met een verlies van 0,5 procent op 727,09 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 953,98 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,7 procent in. De FTSE in Londen won juist 0,2 procent.

In de AEX ging techinvesteerder Prosus aan kop met een plus van 2,2 procent. Prosus profiteerde van een stevige koerswinst voor het Chinese techconcern Tencent op de beurs in Hongkong. Prosus heeft een groot belang in Tencent. Telecombedrijf KPN kreeg een koopadvies van Bank of America en won 0,9 procent. Sterkste dalers in de hoofdindex op het Damrak waren verfproducent AkzoNobel en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met verliezen tot 3 procent.

Olie- en gasconcern Shell ging 0,3 procent omlaag. De olieprijzen leverden de winsten van eerder op de dag in. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 79,51 dollar en Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 85,28 dollar per vat. Het prijsplafond moet de inkomsten van Rusland met de olieverkoop verminderen, waarbij Moskou wel de kans krijgt om de wereldmarkt te bevoorraden. De maatregel houdt in dat alleen olie die wordt verkocht tegen een prijs van 60 dollar per vat of minder kan worden geleverd.

In de MidKap waren de logistieke vastgoedbedrijven WDP en CTP koplopers met plussen tot 3 procent. JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een koersdaling van 2,9 procent. Credit Suisse kwam met een verlaging van het koersdoel voor de koffie- en theeproducent. Volgens de Zwitserse bank staat JDE Peet’s opnieuw een uitdagend jaar te wachten.

In Londen zakte de beurskoers van het Britse telecomconcern Vodafone 0,1 procent, na de aankondiging dat topman Nick Read aan het einde van dit jaar aftreedt. Hij zal op tijdelijke basis worden opgevolgd door financieel directeur Margherita Della Valle.

De euro was 1,0507 dollar waard, tegen 1,0513 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op vrijdag.