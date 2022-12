Beurzen Azië overwegend hoger door versoepeling coronaregels China

De Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag overwegend omhoog. Dat kwam onder andere door de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen in China. Vooral in Hongkong zorgde dat voor opluchting onder beleggers, maar ook in Shanghai en Shenzhen stonden duidelijke winsten op de borden. De Chinese president Xi Jinping zou hebben gezegd dat de mildere omikronvariant van het coronavirus de weg vrijmaakt voor minder strenge coronamaatregelen.

In steden als Beijing, Guangzhou, Chengdu, Shenzhen en Chongqing worden de regels aangepast, bijvoorbeeld met betrekking tot het testbeleid en de quarantaineregels. De stappen volgden nadat in meerdere steden zeldzame protesten plaatsvonden tegen de strenge coronamaatregelen. China probeerde lange tijd met lockdowns en andere zeer strenge maatregelen het aantal infecties naar nul te brengen. Zo kreeg heel Shanghai dit voorjaar te maken met een wekenlange lockdown. Beijing begon vorige maand zijn coronastrategie aan te passen en drong er bij de lokale autoriteiten op aan om voor een gerichte aanpak te kiezen.

In Hongkong ging de leidende Hang Seng-index 3,3 procent omhoog. Techreuzen als Meituan, Xiaomi en Alibaba stonden tot 9 procent hoger. Verder stonden ook de aandelen van casinobedrijven bij de winnaars. MGM China, Sands China en Wynn Macau wonnen tot dik 18 procent. Ook aandelen van luchtvaartbedrijven profiteerden van de aangekondigde versoepelingen. China Southern, China Eastern en Air China wonnen tot krap 5 procent. In Shanghai stond tussentijds een winst van 1,7 procent op de borden en Shenzhen won 1,8 procent.

Elders in Azië was het sentiment iets minder uitbundig. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent hoger en ook in Japan hield de Nikkei-index (plus 0,2 procent) net aan een winst vast. De Kospi in Seoul was het buitenbeentje met een verlies van 0,6 procent.