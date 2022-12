Dienstensector eurozone iets sterker gekrompen

De economische activiteit in de dienstensector binnen de eurozone is in november nog iets sterker gekrompen dan eerder gemeld. Daarmee lijkt een recessie voor het landenblok meer en meer aanstaande. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker S&P Global, die ook wijst naar de aanhoudend hoge inflatie als reden voor de terugval.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor het eurogebied, waarmee de bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector wordt gemeten, kwam uit op een stand van 47,8. Daarbij kromp de bedrijvigheid in de dienstensector iets sterker dan eerder gemeld. Een stand van 50 of meer duidt op groei. De index staat nu al vijf maanden op rij onder dat niveau. S&P Global benadrukt dat de krimp van de economie nog altijd bescheiden is. Fabrikanten merken ook dat de situatie in de toeleveringsketens langzaamaan verbetert.

Verder tonen de nieuwe cijfers aan dat de inflatie over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, al zijn er verschillende factoren die hier een bepalende rol in kunnen gaan spelen. Als het bijvoorbeeld langere tijd koud weer is, kan dat zorgen voor hogere energieprijzen omdat kachels dan harder moeten draaien. Hogere energieprijzen kunnen daarmee de koopkracht aantasten, maar ook de productiecapaciteit van energie-intensieve bedrijven in gevaar brengen, zo klinkt het.

In verschillende landen binnen de eurozone was het beeld gelijk aan dat van het landenblok. In Duitsland, de grootste Europese economie, werd het voorlopige cijfer ook neerwaarts bijgesteld. Italiƫ presteerde juist beter dan eerder gemeld, al was ook hier nog altijd sprake van krimp.