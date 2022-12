Enel breidt zonnepanelenfabriek op Sicilië fors uit

Het Italiaanse energiebedrijf Enel breidt een zonnepanelenfabriek op Sicilië fors uit. Daarmee wil het bedrijf op die markt de strijd aangaan met Chinese fabrikanten. China is dominant op de wereldmarkt voor zonnepanelen.

De fabriek in Catania zal vijftien keer zo groot zijn als nu als de uitbreiding afgerond is. De bouw is inmiddels begonnen. Met de uitbreiding is 600 miljoen euro gemoeid, waarvan 188 miljoen van de Europese Unie afkomstig is. Vanaf juli 2024 moet de fabriek jaarlijks 3 gigawatt aan zonnepanelen kunnen produceren.

Enel beseft dat Chinese zonnepanelen waarschijnlijk goedkoper zullen zijn dan die uit de fabriek op Sicilië, omdat de productiekosten in China lager zijn. Het Italiaanse bedrijf wil dat verschil terugdringen. Daarnaast claimt Enel dat zijn panelen beter zijn.

De techniek die Enel gebruikt bevat meerdere lagen met fotovoltaïsche cellen. De zonnepanelen hebben daardoor een efficiëntie van 30 procent, terwijl de gemiddelde zonnepanelen rond de 20 procent blijven steken. De hogere aanschafprijs kan volgens Enel dan ook sneller worden terugverdiend.

Behalve in Europa wil Enel met zijn zonnepanelen ook een grote speler in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika worden. Het bedrijf heeft plannen om een vergelijkbare fabriek als op Sicilië in de VS te bouwen.