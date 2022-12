Europese winkels verkochten in oktober duidelijk minder

Europese winkels hebben in oktober duidelijk minder verkocht dan een maand eerder. Vooral aan non-food gaven klanten minder geld uit, net als aan voedsel, drank en tabak. Non-food is alles wat geen etenswaren is, van schoonmaakmiddelen tot computerspellen. De uitgaven aan brandstoffen voor voertuigen stegen nog wel.

De omzet van de detailhandelssector in de eurozone lag in oktober 1,8 procent lager dan in september. In die eerdere maand stegen de verkopen, maar ook de maanden ervoor was al een dalende trend te zien. Het volume van de verkopen daalde met 2,1 procent, maar door hogere prijzen bleef de omzetdaling beperkt.

In Nederland ging de omzet van de winkelsector met 0,3 procent omlaag.

Economen van ING wijzen erop dat de piek van de winkelverkopen in het slotkwartaal van vorig jaar lag. Daarna ontstonden zorgen om stijgende energieprijzen en inflatie. Bovendien gingen consumenten, toen veel coronabeperkingen werden opgeheven, weer meer uitgeven aan diensten zoals de horeca en evenementen.