FNV: personeel Bijenkorf roept klanten op geen aankopen te doen

Personeel van de Bijenkorf in Rotterdam voert weer actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Het is zeker niet voor het eerst dat personeel van de keten staakt. Wel roepen medewerkers klanten voor het eerst op om geen aankopen te doen op het moment van de actie, meldt vakbond FNV. Ook in Amsterdam houden medewerkers van de Bijenkorf maandag een zichtbare Sinterklaas-actie.

Het personeel van De Bijenkorf houdt al langer stakingen voor een beter loon. De actievoerders eisen een loonsverhoging van minstens 10 procent, met een minimumloon van 14 euro per uur. De Bijenkorf liet eerder weten niet zover te willen gaan in het verhogen van de lonen van zijn circa 2400 medewerkers. Het winkelconcern bood 6 procent loonsverhoging. Dat zou samen met de verhoging van de minimumlonen op een loonstijging tot 12,9 procent uitkomen. Bijenkorf heeft naar eigen zeggen het eerste deel van de loonsverhoging van tussen de 3,5 en 5 procent op 1 oktober al eenzijdig doorgevoerd.

Volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen heeft de directie van de Bijenkorf tijdens de eerdere acties tot nu toe “alleen maar weggekeken” en zelfs stakingsbrekers ingezet. “De waardering voor het personeel ontbreekt. De directie weigert naar de mensen te luisteren. Het enige wat zij hebben gekregen is een kerstbal, een budgetcoach en een mini-loonsverhoging”, aldus de bestuurder.