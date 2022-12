Ifo: situatie in Duitse autosector toont enige verbetering

De omstandigheden van de grote Duitse autofabrikanten en hun toeleveranciers zijn afgelopen maand enigszins verbeterd. Dat meldt het Duitse economisch onderzoeksinstituut Ifo. De Ifo-index, die het vertrouwen van de bedrijven in de belangrijke autosector meet, kwam in november uit op min 2,2, tegen een min van 4,3 in de voorgaande maand.

Ook zijn de autobedrijven een stuk minder negatief geworden over de verwachtingen voor de komende maanden. De graadmeter die het toekomstige vertrouwen meet verbeterde tot min 13,3, van min 35,3 in oktober.

Volgens Ifo-onderzoeker Oliver Falck komt dat doordat het risico op een gastekort in de winter en daarmee een diepe recessie in de grootste economie van de eurozone is afgenomen. Dat geeft de autosector meer vertrouwen. De autofabrikanten zijn volgens Flack dan ook van plan om de productie op te voeren.