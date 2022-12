Kleine minnen op beurzen na instellen prijsplafond Russische olie

De aandelenbeurzen in Europa zijn maandag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers wegen de impact van het olieprijsplafond op Russische olie dat van kracht is geworden. Het doel van de maatregel is om de inkomsten van Rusland te verminderen, waarbij Moskou wel de kans krijgt om de wereldmarkt te bevoorraden. De maatregel houdt in dat alleen olie die wordt verkocht tegen een prijs van 60 dollar per vat of minder kan worden geleverd.

De vraag is in hoeverre dit uiteindelijk impact heeft op de prijzen. Een vat Amerikaanse olie steeg maandagochtend met 0,1 procent tot 80,08 dollar. Brentolie werd ook zo’n 0,1 procent duurder op 85,66 dollar per vat.

Met het prijsplafond willen de landen van de Europese Unie, de G7 en Australië voorkomen dat de export de Russische oorlogskas financiert voor de oorlog in Oekraïne. De grote vraag is nu hoe Rusland zal reageren op de extra strafmaatregelen. Mocht dat land besluiten helemaal geen olie meer te verkopen, dan kan dat de olieprijzen de hoogte injagen.

De AEX noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 729,41 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 954,19 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Prosus ging aan kop in de AEX met een winst van dik 5 procent. De investeerder in tech- en internetbedrijven presenteert dinsdag de strategie voor de komende jaren aan beleggers. Ook profiteerde Prosus van de koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent. De investeerder is grootaandeelhouder van Tencent, dat bijna 6 procent steeg op de beurs in Hongkong.

Unilever noteerde een verlies van 0,3 procent. Het levensmiddelenconcern geniet de aandacht van beleggers nadat het bedrijf een Amerikaanse rechter had gevraagd om een rechtszaak van Ben & Jerry’s te verwerpen, over de verkoop van de Israëlische divisie van het ijsmerk. Volgens Unilever kiest het dochterbedrijf “hardnekkig partij” in het Israëlisch-Palestijnse conflict, waardoor het bestuur niet bevoegd is om de verkoop tegen te houden, laat staan aan te klagen.

De aandelen Vodafone Group stegen met 1,7 procent in waarde op de Londense beurs, nadat topman Nick Read van het Britse telefoniebedrijf zijn vertrek aankondigde. Financieel directeur Margherita Della Valle zal met ingang van het nieuwe jaar tijdelijk de functie van Read overnemen.

De euro was 1,0545 dollar waard, tegen 1,0513 dollar op vrijdag.