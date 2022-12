Prosus wint flink, AEX staat licht lager

Prosus voerde maandag rond het middaguur de stijgers aan op het Damrak, waar de leidende AEX-index een lichte min liet noteren. De investeerder in tech- en internetbedrijven lijkt te profiteren van koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent op de beurs in Hongkong. Verder verwerken beleggers het instellen van het prijsplafond op Russische olie en het Europese embargo op de levering van ruwe olie over zee. De precieze impact is nog onduidelijk en dat maakte beleggers voorzichtig.

Het prijsplafond heeft als doel de inkomsten van Rusland te verminderen, waarbij Moskou wel de kans krijgt om de wereldmarkt te bevoorraden. De maatregel houdt in dat alleen olie die wordt verkocht tegen een prijs van 60 dollar per vat of minder kan worden geleverd. De impact van die maatregelen lijkt vooralsnog beperkt. Een vat Amerikaanse olie steeg maandag met 2 procent tot 81,61 dollar. Brentolie werd 1,9 duurder op 87,21 dollar per vat.

Prosus stond aan het begin van de middag 4,4 procent hoger. De investeerder in tech- en internetbedrijven heeft een aanzienlijk belang in Tencent dat eerder op de dag dik 6 procent won. Naast Prosus stonden ook staalconcern ArcelorMittal en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield bij de duidelijke winnaars in de leidende index in Amsterdam.

Levensmiddelenconcern Unilever stond tussen de dalers met een verlies van 1,3 procent. Dat bedrijf heeft een Amerikaanse rechter gevraagd om een rechtszaak van Ben & Jerry’s te verwerpen, over de verkoop van de IsraĆ«lische divisie van het ijsmerk. Volgens Unilever kiest het dochterbedrijf “hardnekkig partij” in het IsraĆ«lisch-Palestijnse conflict, waardoor het bestuur niet bevoegd is om de verkoop tegen te houden, laat staan aan te klagen.

Speciaalchemiebedrijf DSM sloot de rij in de AEX met een verlies van 2,1 procent. Ook bierbrouwer Heineken en verfconcern AkzoNobel stonden in de staartgroep.

De AEX zelf stond rond het middaguur 0,2 procent lager op 729,60 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 958,85 punten. De graadmeter van de middelgrote fondsen werd onder andere vooruitgeholpen door de winsten van roestvrijstaalmaker Aperam en vastgoedfondsen WDP en Eurocommercial Properties.

De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent. Londen noteerde 0,3 procent in de plus.

De euro was 1,0534 dollar waard, tegen 1,0513 dollar op vrijdag.