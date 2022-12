Reuters: regering Biden praat met oliesector over hulp Oekraïne

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden gaat op donderdag praten met bestuurders uit de olie- en gassector over hoe Oekraïne kan worden geholpen met zijn energie-infrastructuur door de Verenigde Staten. Dat meldde persbureau Reuters op basis van een brief die is verstuurd naar de bestuurders van olie- en gasbedrijven.

Rusland is bezig met zware raketaanvallen op de energie-infrastructuur van Oekraïne, met grote verwoesting tot gevolg. Oekraïne gaat daardoor gebukt onder grootscheepse uitvallen van bijvoorbeeld stroom en andere problemen op energiegebied, terwijl de temperaturen steeds verder dalen. De Amerikaanse overheid wil nu via videoverbinding praten met de bestuurders over manieren om Oekraïne te steunen.

“Zoals jullie weten worden Oekraïense energiebezittingen agressief bestookt om zo gebruik te maken van de koude wintertemperaturen en slechte weersomstandigheden. Samen kunnen we Oekraïne helpen weerbaarder te worden”, schreef de Amerikaanse energiestaatssecretaris David Turk in de brief.