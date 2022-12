Schiphol benadert boeren voor stikstofrechten Lelystad Airport

Schiphol Group wil boeren uitkopen om extra stikstofruimte te krijgen voor Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerster van de luchthavenuitbater na eerdere berichtgeving door televisieprogramma EenVandaag. De beoogde luchthaven in de polder kreeg nog geen natuurvergunning omdat de berekeningen over de uitstoot van stikstof door vliegtuigen niet klopten.

Eerder meldde EenVandaag al dat Schiphol zelf ook op zoek is naar boeren die zich willen laten uitkopen. De luchthaven heeft ook een natuurvergunning nodig en was op zoek naar boeren in Noord-Holland en Utrecht om stikstofruimte te verwerven.

Dat bedrijven en overheidsdiensten zelf boerderijen opkopen is omstreden. Het kabinet wil een voorkeursrecht krijgen bij de uitkoop van boeren en andere bedrijven voor hun stikstofvergunning. Dat zou moeten leiden tot meer regie binnen het beleid.

De beslissing om van Lelystad een overloopluchthaven voor Schiphol te maken stamt al uit 2008. De opening van Lelystad was door de coronacrisis al uitgesteld en liep mede door de trage voortgang van de formatie verdere vertraging op. Ook het politieke draagvlak voor de capaciteitsuitbreiding voor de Nederlandse luchtvaart is de laatst tijd flink afgenomen. De bedoeling is, als Lelystad open gaat, dat er jaarlijks maximaal 45.000 vliegbewegingen plaatsvinden. Maar volgens een eerdere ontwerpvergunning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij zou dit op basis van de wet op de natuurbescherming om maximaal 10.000 vluchten gaan.